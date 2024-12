Adesso i pezzi pregiati biancorossi fanno gola al mercato

Se Gennaio è il mese del mercato la Vis lo deve trasformare in quello della resistenza. L’oroficeria biancorossa contiene pezzi pregiati ed è per questo motivo che il telefono del direttore sportivo Michele Menga sta squillando all’ impazzata. Il lavoro compiuto da Stellone (foto) ed il suo staff in questa stagione non è passato inosservato e ora anche i club più blasonati del belpaese bussano alla porta dei pesaresi. Juve e Milan hanno infatti posto nel loro mirino i due classe 2005 biancorossi Coppola ed Okoro. Entrambi giunti in prestito da squadre della cadetteria nell’ ultima sessione di mercato sono stati protagonisti di un sorprendente avvio di stagione che ha ricalcato le orme di quello collettivo. Francesco Coppola ha sempre dimostrato in questa prima parte di campionato di posseder in dote grande personalità e qualità tecnica. Con tre reti all’ attivo ha evidenziato poi il suo fiuto sottoporta che fan di lui il difensore più prolifico del girone. Ora su di lui ci sono la Reggiana e la Juve Next Gen pronte a mettersi in contatto con il Pisa, detentore del suo cartellino. La squadra emiliana, offrendogli un posto in cadetteria appare attualmente in pole position su una Juve Next Gen che pur potendo contare sul blasone del club staziona attualmente al diciasettesimo posto del girone C di Lega Pro. Attenzioni che non mancano nemmeno per il suo compagno di reparto Davide Bove, oggetto del desiderio del Trapani e per Alvin Okoro. Su quest’ ultimo, giunto a Pesaro ad agosto in prestito dal Venezia è pronto a puntarci il Milan Futuro di mister Daniele Bonera. La sua agilità e la sua spregiudicatezza hanno stregato la formazione rossonera, uscita sconfitta dal Benelli solo qualche settimana fa. Una Vis che dovrà inoltre sfoltire, come già dichiarato da mister Stellone, il reparto di centrocampo. In questa zona infatti ci sono diversi componenti della rosa che a causa dello spostamento in mediana di Cannavò, Pucciarelli e Paganini non hanno mai trovato spazio e che saranno dunque alla ricerca di nuove esperienze. Il rientro dagli infortuni di Neri,Busato ed Antolini andranno poi a rinfoltire un reparto difensivo, apparso ermetico in questa prima parte di stagione. In entrata la Vis ha dichiarato che sarà scaltra nel cogliere le giuste occasioni affinché il sorprendente andamento tenuto in queste prime venti giornate venga confermato anche nelle successive diciotto.

Lorenzo Mazzanti