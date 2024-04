Agricoltura e ambiente: le politiche di transizione in vista delle Europee

"Agricoltura e ambiente: quali politiche per la transizione ecologica in vista delle Elezioni Europee". E’ questo il titolo del convegno in programma per oggi alle 14 all’Università. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà nella Sala Rossa di palazzo Battiferri, sede del Dipartimento di Economia, in via Saffi.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Giorgio Calcagnini, di Ilario Favaretto, responsabile scientifico del Centro di documentazione europea di UniUrb e di Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di economia, società, politica, introdurrà Elena Viganò, prorettrice alla sostenibilità e alla valorizzazione delle differenze. Seguiranno le due relazioni di Davide Maggi, professore di economia ed estimo rurale dell’Università di Bologna, sulle Politiche agricole europee e ambiente: prospettive per il futuro e di Alessandro Monteleone, coordinatore della Rete Rurale Nazionale Crea Pb, sul Piano strategico della Pac e la sfida della transizione ecologica, saranno discusse e commentate da Giovanni Guarneri, presidente del gruppo di lavoro Latte del Copa-Cogeca.

Altri interventi saranno a cura di Fabio Bordignon di UniUrb di Giovanni B. Girolomoni del Distretto Biologico Marche, di Maria Rita Salerno dell’Ordine regionale dottori agronomi e forestali delle Marche, Francesco Torriani di Confcooperative - Fedagri Pesca Marche e Sergio Urbinati della Regione Marche. Matteo Zavalloni del Dipartimento di economia, politica e società dell’Ateneo ducale saranno affidate le conclusioni. Il convegno, organizzato in collaborazione con Confcooperative-Fedagripesca Marche per “Elezioni europee 2024“ dei Centri di Documentazione Europea, affronta il tema dell’efficacia del Green deal europeo nel promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese.

