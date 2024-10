Ahmad è un leone: trenta punti

King 6,5 L’encefalogramma non è piatto. Forse ha capito questa ala dai grandi mezzi tecnici che era sotto stretta osservazione. In questa gara si è fatto sentire e non è stato abulico come nei primi tre match della stagione. Peccato che sia uscito dai giochi per falli. Chiude con 5 su 8 da 2 punti e con 1 su 2 da 3. Porta a casa anche 5 rimbalzi.

Ahmad 7 Come attaccante merita anche qualcosa di più ma nel conto bisogna anche mettere la difesa. E nella sua metà campo non è aggressivo. Comunque partita diversa dal solito anche se Baioni lo usa più come guardia che come play affiancandogli Imbrò. Nel finale di gara cerca di fare tutto da solo ma non finisce portato in trionfo. Comunque ha fatto vedere di peggio, molto peggio. Chiude con 5 su 8 da sotto e con 4 su 10 da fuori. Ha 8 su 9 nei liberi con anche 4 rimbalzi.

Parrillo Non giudicabile in campo solamente due minuti.

Lombardi 6 Lontano dal giocare che nell’ultima gara in casa contro Avellino ha vinto la palma del migliore in campo. Sta molto in campo ma senza incidere sul match. Chiude con 6 rimbalzi portati a casa con 3 su 5 da sotto e 0 su 3 dalla distanza.

Zanotti n.g. Non segna nemmeno un punto nei 16 minuti che è stato in campo. Nella ripresa non vede il parquet non si capisce se per ragioni tattiche o per qualche problema fisico che sembra comunque escluso dallo staff. Chiude la sua partita con 3 rimbalzi presi con 0 su 1 dalla distanza.

Bucarelli 6,5 In fase offensiva non ha fatto l’inferno. Tutt’altro. Baioni lo ha speso nelle fasi decisive per marcare Johnson il play di Rieti che ha fatto l’inferno e più danni delle grandine. In parte Bucarelli ci è riuscito nel compito il problema, ma poi è entrato in azione Spangaro autore di 14 punti. Chiude Bucarelli con 2 su 3 da sotto e con 0 su 2 da tre.

Imbrò 6 Più reattivo rispetto alle prime tre gare ed in campo in posizione di play con accanto Ahmad. Una partita che però non lo ha visto fortunato nel tiro con alcune forzature soprattutto nel finale quando tenta anche la bomba dagli spogliatoi. Chiude Imbrò cxon 1 su 3 da sotto e e 1 su 5 da fuori.

De Laurentis 6,5 Ha giocato poche palle ma comunque sotto la plance si è fatto valere e comunque ha lottato. Chiude con con 2 su 4 da 2 e 1 su 2 da 3. con 3 su 4 nei liberi e 4 rimbalzi.

Maretto 6 In campo anche molto: 18 minuti. Ma senza avere momenti di gloria anche se si ha l’impressione che viene poco cercato. Chiude con 1 su 1 da sotto e e 1 su 2 da fuori, con 2 rimbalzi e con 2 su 2 nei tiri liberi.

m.g.