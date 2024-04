Aiutare i giovani che non lavorano

Orientare i giovani che non studiano né lavorano in un percorso lavorativo che tracci i loro futuro, le loro passioni. È l’obiettivo di "Neet Meet – Aiutiamo i giovani a orientarsi", l’incontro previsto per domani, alle ore 15.30, a Palazzo Gradari (via Rossini). L’obiettivo è quello di "Tentare di comunicare, includere e coinvolgere e creare i presupposti per un cambiamento a lungo termine per i giovani Neet tra i 16 e i 27 anni, residenti nel comune di Pesaro", spiega l’assessora Camilla Murgia.

La giornata prevede tra l’altro la presentazione del progetto con Andrea Albertini, progettista e coordinatore Rete Ambè. Seguirà l’intervento di Andrea Orazi, segretario NIdiL CGIL. Spazio poi alle "Voci dal territorio: atteggiamenti e bisogni" dei giovani, raccontate da Francesco Sacchetti, docente a Urbino. Poi altri appuntamenti.