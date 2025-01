Al Barco Ducale il convitto per gli studenti

Dal prossimo anno scolastico al servizio del Istituto Superiore Della Rovere ci sarà anche un convitto per gli studenti. Il modello si rifà al college americano ma la location, il Barco ducale, affonda le sue radici nella storia, nasce come convento nel ‘700, e metterà a disposizione anche un parco con chiosco, piscina e campi da tennis. Gli studenti potranno restare dal lunedì al venerdì in convitto, frequentando le lezioni dei corsi superiori del Della Rovere (Moda, Meccanica, Agrario, Geometra e Ragioneria): "Questa è una grossa opportunità – spiega la dirigente scolastica Antonella Accili – perché amplia l’offerta scolastica, diminuisce lo stress degli studenti eliminando il disagio dei viaggi, permette una vita più regolare con maggior socializzazione e comprende anche l’assistenza studio. In convitto si impara l’autonomia e si potenzia l’ambito relazionale: è formazione della persona a tutto tondo".

Oltre al convitto sarà possibile anche un regime di "semi-convitto", fermandosi a pranzo e alle attività di studio assistito per poi tornare a casa la sera. Per il Barco ducale si parla di cinquanta posti per maschi e femmine. Questa nuova possibilità allarga la proposta della scuola che già presenta indirizzi unici in tutto il panorama regionale e ora può diventare più attrattiva.

Il Della Rovere è anche un punto di riferimento in Italia per il Modello Organizzativo Finlandese, una didattica di cui la dirigente Accili è la massima esperta nazionale e che già sta dando i suoi frutti, ponendo la scuola sotto i riflettori. "Dal 21 gennaio al 10 febbraio – conclude l’Accili – riaprono le iscrizioni che andranno avanti fino al 10 febbraio e quella del convitto è una bella soluzione che anche gli studenti che arrivano da più lontano possono considerare. Per informazioni più accurate è possibile contattare la segreteria della scuola". Il convitto di Urbania offrirà ospitalità anche agli studenti che sceglieranno l’Istituto Alberghiero di Piobbico. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale: "È questo un obiettivo molto importante – spiega l’assessore Andrea Alessandroni – che testimonia la vicinanza di Urbania alla sua scuola. Il Della Rovere è una istituzione fondamentale per la città. Grazie al convitto potremo allargare la nostra proposta a una zona molto più ampia che non guarda solo alla nostra regione. Nel prossimo anno scolastico la scuola celebrerà i 50 anni dalla apertura e questo è il nostro contributo per guardare al futuro".

Andrea Angelini