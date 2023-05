Al Clipper una colazione stile ’british’

Stile anglosassone all’hotel Clipper, tra viale Marconi e viale Trento: perché questo albergo apre anche al pubblico esterno per uno stile di colazione all’inglese: insomma non cappuccino e brioches, ma il classico brunch anglosassone. Una iniziativa quella messa a punto dalla famiglia Gasparini (Caride, Anna e i due figli Vanessa e Roberto, nella foto) che parte il lunedì dalle 7,15 fino alle 11,15 fino al venerdì per poi allungare fino alle 13 il sabato e la domenica. "Vogliamo accontentare un pubblico diverso – dice Vanessa Gasparini – e cioè quello che vuole una colazione abbondante prima di andare al mare, e quindi non fare la pausa pranzo ma tirare per tutta la giornata fino alla cena. Naturalmente per chi vuole cappuccino e briosches non è il posto giusto. Si prende un biglietto all’entrata e quindi si paga all’uscita e noi abbiamo pensato ad una cifra tra i 16 ed i 18 euro. Uno può prendere di tutto perché si va dall’isola con i dolci, alla frutta fresca, yogurt per tutti i gusti , quindi salumi e formaggi del territorio così come le marnellate". E la terrazza del brunch sarà quella che dà su viale Marconi.