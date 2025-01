Al Solaris proiezioni con attori e registi

Tanti eventi al Cinema Multisala Solaris di Pesaro. Si comincia stasera alle 21 con "Sulla terra leggeri" della regista Sara Fgaier che sarà presente in sala prima della proiezione. Un’opera che esplora temi profondi come la memoria, l’identità e la capacità di reinventarsi attraverso le perdite. Lunedì 3 sarà la volta di "Al progredire della notte". Saranno presenti in sala il regista Davide Montecchi, la produttrice Elisa Giardini e lo special makeup artist Carlo Diamantini. La serata sarà presentata da Mattia Allegrucci di "Cinefollie". Martedì 4 si proietta "Estranei" film evento in collaborazione con Auser Volontari Pantano e Arcigay Agorà Pesaro Urbino. Mercoledì 5 tocca all’opera "Luce" con la presenza dei registi Silvia Luzi e Luca Bellino e l’attrice Marianna Fontana.

b.t.