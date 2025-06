Garante per i diritti dei disabili: "Una figura da ripristinare"

"Perché dopo un anno e mezzo dall’inizio della consiliatura ancora i cittadini non hanno un garante delle persone con disabilità a cui fare riferimento?". A porre la domanda è stata la consigliera Giulia Marchionni la quale ha ricordato le barriere architettoniche presenti in città. "Ricordo che i disabili a Pesaro non possono, come tutti gli altri, godersi dal molo di Ponente, il tramonto. Perché? Provate voi a salire dalla rampa davanti al Circolo dei canottieri (foto): una persona in carrozzella, da solo non ce la fa e, anche aiutato, è difficile. Provate allora ad entrare dalla sbarra, davanti al Moloco, quando è piena di biciclette agganciate a mo’ di parcheggio selvaggio". All’interrogazione della consigliera ha risposto l’assessore Luca Pandolfi, il quale nell’elencare i tantissimi fronti critici, da lui ricondotti alle carenze del sistema scoiosanitario regionale ha detto: "Abbiamo già attivato le procedure per individuare un nuovo Garante".