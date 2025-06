Al via “Etra.Arteneglispazi“

Inaugura oggi alle 15 la seconda edizione di “Etra.Arteneglispazi“, festival multidisciplinare dedicato all’arte, in collaborazione con la Proloco e il Comune di Montecalvo in Foglia, che si estenderà nelle giornate di domani e domenica a Ca’ Gallo. Dopo il successo della prima edizione, il festival torna ad animare il paese con un ricco programma di eventi, laboratori e installazioni, invitando la comunità a entrare in contatto diretto con il mondo dell’arte, interagendo con diverse discipline, tecniche e ricerche artistiche.

Etra nasce con l’obiettivo di creare un dialogo aperto tra artisti e territorio, valorizzando spazi sfitti e luoghi poco utilizzati del paese, trasformandoli per tre giorni in laboratori creativi, gallerie e palcoscenici. Novità di quest’anno è la partecipazione di artisti extra-locali e internazionali, per favorire un confronto tra esperienze e visioni differenti, in un’ottica di crescita e scambio culturale con gli artisti locali.

Il programma prevede 11 mostre, 7 laboratori artistici per tutte le età, 4 spettacoli di danza contemporanea; 2 concerti, 2 live set musicali, 1 murales realizzato durante il festival, 1 film di video-danza e 3 momenti di socialità con aperitivi e numerosi punti gastronomici.

Il gruppo che organizza il festival, ad ingresso libero negli spazi vuoti del centro paese, è composto da Camilla Donnini, Lucia Mauri, Alice Mauri, Michael Morbidelli, Francesco Nardini, Valentina Paolucci, Sonia Rossi, Gaia Salvi e Enrico Santini.