Al via i Concerti del Conservatorio

Si inaugura martedì la nuova stagione de I Concerti del Conservatorio, rassegna del Conservatorio di Musica "G. Rossini" articolata in venti appuntamenti che si protrarranno fino al 16 luglio. La maggior parte dei concerti si terrà nella sede storica di Palazzo Olivieri, ad eccezione del concerto organistico, che avrà luogo nella chiesa di San Giovanni (26 giugno), e della Rassegna pianistica, che avrà come cornice il cortile di Palazzo Montani Antaldi. I protagonisti della rassegna saranno quasi esclusivamente studenti del Conservatorio, impegnati in un repertorio che spazierà dalla musica da camera a quella operistica, dai capolavori della grande tradizione classica e del repertorio contemporaneo a pagine poco conosciute o raramente eseguite.

Il concerto inaugurale (Palazzo Olivieri, martedì 3 giugno, ore 21), dal titolo Voci al crepuscolo, proporrà brani celebri come la Sonata op. 120 n. 1 per clarinetto e pianoforte e la Sonata op. 38 per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms, e composizioni di ascolto poco frequente quali l’Élégie op. 30 per viola e pianoforte di Henri Vieuxtemps, Brillance di Ida Gotkovsky e Gate di Graham Fitkin per sassofono e pianoforte. Nel secondo appuntamento – Amor sacro e Amor profano – (Palazzo Olivieri, giovedì 5 ore 21), gli interpreti Katerina Chebotova soprano, Yurii Kartuzov pianoforte, Samuele Ricciardi violoncello, Francesca Di Emidio pianoforte, Xinqiang He tenore, Zhongxiang Zheng tenore, Nursultan Pakhratdinov baritono, Alexej Yakimov pianoforte, eseguiranno pagine di Schumann, Grieg, Puccini e Mascagni. I Concerti del Conservatorio Rossini intendono far conoscere il talento dei giovani studenti, offrendo momenti di intrattenimento culturale di alto livello. Ingresso libero per studenti e personale del Conservatorio; su invito per il pubblico tramite piattaforma eventbrite.it .

ma.ri.to.