Alberi di via Bologna: è bagarre . Scontro in Consiglio di quartiere

Gli alberi di via Bologna, a Santa Maria delle Fabbrecce, sono diventati pomo della discordia all’interno del Consiglio di quartiere 9. Del resto un confronto così aspro, per non dire tra sordi, era prevedibile: il quartiere 9 – Soria, Tombaccia, Santa Maria delle Fabbrecce – è l’unico con gli equilibri invertiti rispetto a tutti gli altri visto che la maggioranza è di centrodestra e la minoranza è di centrosinistra. Chi conosce il parco saprà misurare le intenzioni dei protagonisti. Riassumendo invece per chi non è del luogo basti dire che via Bologna è un ampio parco, l’unico al servizio della comunità di Santa Maria delle Fabbrecce. "È strano sentire la maggioranza di centrodestra parlare della riqualificazione del parco urbano di via Bologna – attacca il centrosinistra – dato che nell’ultimo consiglio comunale l’interesse della maggioranza verso quei giardini era rivolto a ridurlo del 50% per fare posto a parcheggi. Per aumentare gli stalli andrebbero abbattute ben 8 piante e crediamo che gli abitanti del quartiere non sarebbero d’accordo". Da qui l’accusa mossa al centrodestra di voler trasformare il quartiere con colate di asfalto e in parcheggi.

La smentita dei consiglieri di maggioranza, indignati da quella che non hanno tardato a definire "una semplificazione strumentale e disonesta" fatta dal centrosinistra della loro proposta. "Nessuna colata di cemento e nessuna eliminazione di piante – osserva la maggioranza di centrodestra –. Del Parco di via Bologna abbiamo evidenziato la necessità di interventi manutentivi. Abbiamo chiesto la creazione di uno sgambatoio, un’area ginnica per ragazzi e l’illuminazione pubblica. In Consiglio di quartiere, diversi cittadini hanno inoltre segnalato la necessita di nuovi parcheggi. Ci siamo fatti carico della richiesta e chiederemo agli uffici comunali uno studio di fattibilità, ma sempre nel rispetto dell’ambiente e senza abbattimenti".