Sosta selvaggia, basta scuse. Oggi scattano i controlli per gli scooter sui marciapiedi

Da oggi chi va al mare con lo scooter avrà una possibilità in più per parcheggiare. Come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, a partire da questo weekend per la sosta dei motorini sarà a disposizione anche l’area dell’istituto Santa Marta, raggiungibile anche direttamente anche da viale Trieste (lato Levante) tramite il "vecchio" sottopasso, che potrà essere percorso solo da piccoli scooter e a senso unico, dal mare verso la Nazionale. Un modo per limitare la sosta selvaggia delle due ruote in quel tratto del viale, che soprattutto nei weekend, tappezzano ogni estate i marciapiedi e ostacolano gli accessi, impedendo a pedoni, passeggini e disabili in carrozzina di passare regolarmente. Parallelamente però da oggi scatterà anche un inasprimento dei controlli da parte della Polizia Locale, che sanzionerà chi parcheggerà i propri scooter sui marciapiedi e in modo non appropriato, come ha già sottolineato anche l’amministrazione.

L’assessora alla Viabilità, con delega a Sicurezza e Polizia Locale, Sara Mengucci aggiunge: "Per quanto riguarda viale Trieste – dice Mengucci - finalmente i motorini potranno essere parcheggiati nell’ampio spazio del Santa Marta, che potrà ospitare centinaia di scooter e moto". A poter percorrere il tunnel potranno essere soltanto gli scooter con dimensioni limitate, mentre chi ha moto più grandi potrà raggiungere il parcheggio del Santa Marta direttamente dalla Ss 16. Una volta attraversato il sottopasso un percorso delimitato da new jersey condurrà i motorini all’ingresso del parcheggio dell’Alberghiero. L’uscita per tutte le due ruote sarà comunque possibile soltanto dalla Statale, essendo il tunnel percorribile solo a senso unico. L’assessora Mengucci ribadisce poi la volontà dell’amministrazione comunale di dire stop alla sosta selvaggia: "L’invito che facciamo ai cittadini – aggiunge - non soltanto per quelli che frequentano il viale ma anche la Baia Flaminia, è quello di iniziare ’con un altro passo’ quest’estate: scegliendo le navette gratuite, pedalando lungo la nostra Bicipolitana, facendo qualche passo in più per lasciare liberi alle famiglie, ai passeggini, alle persone con disabilità, i marciapiedi e gli accessi. L’obiettivo – conclude Mengucci - non è sanzionare ma garantire a tutti di vivere gli spazi aperti in maniera corretta, senza stress. Questione di parità di diritti e di educazione civica su cui non transigeremo".