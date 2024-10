Alunni in ritardo per colpa del bus: "Arriva sempre 20 minuti dopo"

"Relativamente alla situazione degli autobus a Pesaro, vorrei segnalare che mia figlia che frequenta il liceo scentifico e che dovrebbe prendere l’autobus in via Vincenzo Rossi l’autobus n. 61 alle 7.58 del mattino (servizio per il quale abbiamo pagato il costo di un abbonamento annuo di 225 euro), non riesce mai ad usufruire del servizio costamente in ritardo mediamente di 20 minuti. Questo significa entrare sempre tardi a scuola". E’ una delle diverse segnalazioni che ci sono giunte dopo il nostro servizio dedicato al trasporto scolastico. A scriverci, in queesto caso, è Marco Balassone, padre della ragazza residente in via Mancini. "Abbiamo telefonato ad Adriabus per segnalare il problema – prosegue – e ci è stato risposto che ne sono perfettamente a conoscenza ma che ci dobbiamo arrangiare perché non hanno soluzioni in merito se non prendere gli autobus precedenti e arrivare a scuola un’ora prima ed aspettare fuori al freddo e che non rimborsano l’abbonamento. Quindi siamo costretti ad accompagnare mia figlia in macchina il 90 per cento delle volte. E oltre al danno la beffa... All’uscita della scuola alle 13.45, così come tutti gli altri ragazzi, non esiste nessun autobus per tornare a pantano (passa alle 13.40... inutile per gli studenti diretti in centro). Il successivo passa solo alle 14.55, cioè un’ora di attesa. Quindi neanche al rientro possiamo usufruire dell’abbonamento per gli autobus. Una situazione paradossale, per non menzionare il sovraffollamento le poche volte che l’autobus passa".