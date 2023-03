Ambrosini, il gol della vita: "Mio figlio è malato. Una maratona per salvarlo"

L'ex calciatore del Milan Massimo Abrosini con il figlio di due anni

Pesaro, 4 marzo 2023 – Massimo Ambrosini si appresta a giocare la partita forse più difficile della sua brillante carriera di uomo e calciatore: sconfiggere il diabete1 dopo avere saputo che suo figlio Alessandro, 2 anni, ne soffre. Quando ha fatto questa terribile scoperta? "Sei mesi fa, l’8 settembre" Come reagisce un papà di fronte a questo imprevisto? "Come uno che si rende conto che suo figlio ha una malattia inguaribile, cioè molto male. Inizialmente ho provato sconforto, poi un papà e una mamma capiscono che devono farsi forza, che bisogna rialzarsi e andare avanti. Quando abbiamo saputo che nostro figlio soffriva di questa malattia autoimmune e non guaribile abbiamo provato grande dolore. Ma poi ci siamo detti che non siamo gli unici e bisogna reagire. Noi ci stiamo provando". In che modo, cosa sta facendo per Alessandro? "Ora bisogna gestire la malattia, ma bisogna andare in altre due direzioni. Bisogna far sapere alla gente che il diabete1 esiste e che un bimbo può soffrire di questo gravissimo problema che bisogna cercare di risolvere. Ci siamo rivolti a una eccellenza nazionale del settore, il San Raffaele di Milano, che ha una divisione dedicata alla ricerca, l’unica speranza che abbiamo e...