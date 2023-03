Ambrosini e la malattia del figlio: “Ha il diabete di tipo 1, è inguaribile”

Pesaro, 3 marzo 2023 – In un video per la Fondazione Italiana Diabete, l’ex calciatore e dirigente sportivo pesarese Massimo Ambrosini parla del figlio e della malattia che lo attanaglia. Il piccolo Alessandro ha solo 3 anni, ma è affetto dal diabete di tipo 1.

"Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di mio figlio più piccolo”. Inizia così il racconto di Ambrosini, sposato con Paola Angelini da cui ha avuto 3 figli.

“A mio figlio – spiega nel video – è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa. Anche se non si vede, può avere conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e a fargli iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni”.

Della malattia del piccolo, lo sportivo che è stato anche opinionista Sky e testimonial della città di Pesaro negli anni passati aveva già parlato, ma questa volta il suo intervento è a sostegno della ricerca scientifica. Infatti, “al momento il diabete di tipo 1 è incurabile”, dice lui stesso e l'unica speranza che c'è è la ricerca.

Per questo “ho deciso di correre la Maratona di Milano insieme a qualche mio ex compagno di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete”, conclude, indicando che si può sostenere la staffetta ‘Born to run’ su la ‘Rete del dono’.

Un messaggio che arriva forte e chiaro, perché solo sostenendo la ricerca scientifica su malattie come questa che ha colpito ben 200mila persone tra adulti e bambini, si può un domani avere una cura definitiva.

Il commovente post di mamma Paola

Anche Paola Angelini, mamma di Alessandro e moglie di Massimo, ha fatto capire con un post su Instagram quanto affrontare la malattia sia una sfida coraggiosa.