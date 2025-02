Ami sperimenta a Urbino il bus elettrico

Ami avvia una sperimentazione per l’utilizzo di un autobus elettrico. Per la prima fase del test, l’azienda, leader nel trasporto pubblico locale della provincia, ha scelto il territorio più complesso: Urbino. L’obiettivo principale è verificare la compatibilità del mezzo elettrico con il contesto urbano e collinare della città, analizzando parametri fondamentali come l’autonomia delle batterie, le prestazioni su percorsi caratterizzati da salite e discese, e l’efficienza complessiva del servizio. "La transizione ecologica nel trasporto pubblico è una priorità per noi – afferma il presidente Ivan Santi – in continuità con le numerose misure adottate negli ultimi 6 anni, durante i quali Ami ha già sostituito ben 115 autobus, di cui 71 a gasolio Euro 6 di ultima generazione e 44 autobus alimentati a metano".

Il direttore generale, Massimo Benedetti, aggiunge: "Vogliamo essere certi che le nuove tecnologie garantiscano gli standard di efficienza e affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Questa fase di sperimentazione ci permetterà di raccogliere dati preziosi per compiere scelte consapevoli". La sperimentazione, che durerà circa una settimana, interesserà la linea urbana più significativa dal punto di vista dell’utilizzo: la linea 3. Durante questo periodo saranno raccolti dati tecnici sui consumi e sulle prestazioni operative, oltre a riscontri diretti dei clienti. Il test nella città di Urbino sarà inoltre fondamentale per valutare l’introduzione degli autobus elettrici anche nelle città di Pesaro e Fano, dove l’orografia del territorio presenta sfide meno impegnative rispetto a Urbino.