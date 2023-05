"Anche io ho perso 3 file" Alcuni clienti rimasti fuori

Sabina Cardinali, presidente nazionale Cna balneari, finita la tempesta pronti a partire?

"Le ruspe di Marche Multiservizi hanno appena finito di prelevare di tutto, rifiuti e sterpaglie come mai visto. Abbiamo trovato di tutto a riva: dai pesci morti alle tartarughe. La capienza delle spiagge è ridotta, i ripascimenti devono ancora essere completati e il prossimo week end si parte. Siamo comunque molto fortunati, poteva andare molto peggio"

Quante file di ombrelloni avete perso?

"Tre nel mio stabilimento (bagni Tino, ndr). Ho dovuto dire di no a clienti, come altri colleghi del resto. E’ un danno economico e sociale. E’mortificante non dare risposte alla richiesta di servizi"

Qual è la situazione a levante e ponente?

"E’ la stessa, tanti hanno perso file di ombrelloni. Chiediamo che la Regione intervenga mettendo a disposizione fondi straordinari per il ripascimento in modo di tamponare. Vogliamo accogliere pesaresi e turisti"

I prezzi aumenteranno per i danni che avete avuto?

"Sono stati ritoccati di poco, se teniamo conto che da parte dello Stato c’è stato un aumento del canone del 25 per cento. La questione Bolkestein non è stata risolta ma a noi lo Stato l’aumento lo chiede subito"

La forbice degli aumenti dei costi degli ombrelloni stagionali varia da 20 a 80 euro: non c’è una linea unitaria?

"No, ma gli aumenti sono molto contenuti. Ognuno cerca di dare risposte facendo sacrifici, non possiamo caricare ulteriormente di spese le famiglie già provate".

Quanto costa andare al mare quest’anno?

"Dipende da posizione e servizi, da zona a zona, le varianti sono molte: diciamo da 300 euro a 1500, dunque la scelta è ampia. In particolare nella fascia meno meno costosa gli aumenti sono stati irrisori, nell’ordine dei venti euro all’anno. Se si divide l’ombrellone con altri si pagano pochi euro al giorno".

Capitolo concessioni e Bolkestein: investite ancora?

"Gli investimenti sono fermi non avendo una certezza sul futuro. Le imprese vanno tutelate. La questione cruciale é che le concessioni che esistevano prima del 2009 hanno diritto di esistere. Poi c’è la questione della mappatura delle spiagge che dovrebbe giocare a nostro favore".

I tempi?

"Difficile dirlo. Confidiamo in un tavolo tecnico alla fine dell’estate"

Davide Eusebi