"Anche Urbino deve chiedere il vincolo paesaggistico su Riceci"

"È incomprensibile che il Comune di Urbino non voglia apporre il vincolo paesaggistico a Riceci". A dirlo è Gianluca Carrabs, consigliere comunale di minoranza in quota Avs. "Il consiglio comunale di Petriano a dicembre 2023 – spiega Carrabs – ha chiesto alla Regione Marche l’apposizione del vincolo sulle aree d’interesse della discarica e zone limitrofe, zone che la Regione stessa in atti conseguenti insieme alla Soprintendenza ha chiesto di estendere, includendo anche alcune aree comprese nel comune di Urbino. È assurdo che ad oggi l’assise cittadina non si sia ancora pronunciata ufficialmente in merito. Per questo, insieme a tutta l’opposizione, abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta che tiene conto del fatto che tutto il consiglio comunale all’unanimità ha ribadito a varie riprese di voler scongiurare la realizzazione della discarica di Riceci in quanto andrebbe a compromettere irreparabilmente la bellezza, il pregio paesaggistico, faunistico e ambientale di quei luoghi; una discarica in forte contrasto con la vocazione agricola, biologica e turistica di quel territorio".

Rimarca Carrabs: "Se intendono scongiurare per sempre ogni ipotesi progettuale che contrasta con lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei giacimenti naturali di Riceci, esprimano un parere favorevole al vincolo ambientale sulla zona in oggetto. Chiederemo se intendono sollecitare la Regione Marche a completare l’iter istruttorio in temi celeri per l’apposizione del vincolo. E chiediamo di convocare una seduta del consiglio monotematica su questo argomento con la presenza dell’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi per dettagliare ufficialmente tutti i cittadini sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo per il vincolo. Solo tramite esso si può scongiurare una volta per tutte la realizzazione della discarica. Ancora di più quando visto che ci troviamo di fronte ad azioni predatorie di Aurora srl che, appoggiata da Marche Multiservizi, ha fatto ricorso al Tar sulla bocciatura del progetto della discarica da parte della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia. Ora il sindaco Gambini deve compiere un atto chiaro ed inequivocabile. Proponga il vincolo su Riceci, altrimenti è complice di coloro che vogliono prendere tempo e aspettare che vengano fatte norme ad hoc, come il tentativo, per fortuna sventato, di ridurre le distanze a 500 metri".