Andare al fronte, una tragedia e una vita rubata

Prosegue il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, la cui premiazione si terrà domenica 29 alle 11 nella Sala della Repubblica. Oggi alle 21 al Teatro Rossini andrà in scena “Nove giorni“, scritto e diretto da Massimiliano Giacometti per Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese, protagonisti Giuseppe Caradonna e Renato Cavallero.

Questo spettacolo è la storia di Paolo, un giovane che il 25 luglio 1942 parte per la guerra in Russia suo malgrado. È la storia di un ragazzo a cui viene rubata la giovinezza, un ragazzo come tanti che avrebbe voluto sognare ciò che i giovani da sempre sognano: innamorarsi, divertirsi ed essere libero, ma in quegli anni imperava la dittatura e un conflitto mondiale. Paolo non ne ha parlato per tantissimi anni, ha tenuto dentro di sé ciò che aveva vissuto. Poi un bel giorno racconta, forse doveva solo liberarsene o forse ha pensato che noi potessimo farne qualcosa: imparare che tutte le guerre sono inutili.

Il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, si chiuderà domani con “Così è se vi pare“ di Pirandello, presentato dalla Compagnia Avalon di Battipaglia. Un’edizione molto seguita questa, sempre diretta da Cristian Della Chiara. Il teatro Rossini è stato tutte le sere pieno. Non solo giovani, ma un pubblico di tutte le età.

La proposta è stata variegata, dai classici, alla commedia, passando anche per opere contemporanee. Seguitissimi anche gli appuntamenti collaterali. Per Roberto Mercadini che ha presentato nell’ambito del Gad Festival Ragazzi “La più strana delle meraviglie“, nella rappresentazione della mattina dedicata alle scuole c’erano 700 studenti, partecipi ed entusiasti. Nella replica per il pubblico della sera, tanti applausi. Soddisfatto il presidente degli Amici della prosa, Maurizio Sebastiani: "L’offerta di quest’anno è di qualità come del resto anche nelle scorse edizioni – sottolinea Sebastiani –, c’è stato un grande lavoro di selezione da parte del direttore artistico Cristian Della Chiara e dell’attore Giuseppe Esposto. L’obiettivo è crescere sempre di più. Ormai siamo un punto di riferimento in Italia del teatro non professionistico".

La biglietteria del Teatro Rossini è aperta con orario 10-13 e 17-19.30. Biglietti: 12 euro (10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it

Info: 0721 387621 oppure www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi