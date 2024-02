Apecchio svela i suoi tesori: monti e fossili

È stata inaugurata lunedì ad Apecchio (recentemente premiato con la Bandiera Arancione) la ‘Settimana della Cultura con Pesaro 2024’. "Un’ottima vetrina grazie all’intuizione del Comune di Pesaro.- dice il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci- Per la settimana in cui sarà co-Capitale, Apecchio ha messo insieme molti degli elementi che, dal punto di vista culturale, hanno contribuito alla recente assegnazione della Bandiera Arancione del Touring Club. Nell’abbreviazione di A.A.M.A., che identifica la rassegna, è infatti racchiusa la realtà teatrale degli Asili d’Appennino insieme a Musica, Mostre e Museo, fino alla declinazione di Natura della Cultura che fa leva sul patrimonio ambientale, storico nonché sulla tradizione popolare ed eno-alogastronomica.

Il programma è quindi molto ricco, coinvolgendo artisti, associazioni, collaborazioni a vario livello per una proposta corale, avvincente e di elevata qualità". Per domenica, proposta dal Comune di Apecchio e dall’Ecomuseo del Montefeltro, come attività conclusiva si potrà partecipare all’escursione "itinerario delle acque", (ore 9,45 al Camper Service) un’escursione facile, adatta anche ai bambini (oltre i sei anni), con la sola "difficoltà" dei guadi sul torrente, peraltro molto divertenti e affatto difficili. L’escursione verrà condotta dalle guide GAE della Macina Terre Alte e si svolgerà all’interno della valle del Fosso dei Tacconi, tra acque limpide, boschi e piccole cascate. Il punto di arrivo è il "Bosco per Sempre Regina", un’area boschiva di 34 ettari, acquistata pochi anni fa da un gruppo di amici (di tutto il Pesarese e della Valtiberina) che, unendo le forze, sono riusciti in un acquisto che a livello individuale sarebbe potuto risultare arduo. Unico scopo dell’acquisto, lasciare il territorio alla libera evoluzione e metterlo a disposizione "del popolo", degli escursionisti e amanti della natura soprattutto, visto che si trova a ridosso del paese ed è già meta di trekking e passeggiate. Dopo l’escursione sarà possibile visitare il Museo Paleontologico di Apecchio, ricco di fossili di organismi marini, resti di paleomammiferi giganti e di una sala dedicata all’evoluzione della specie umana.Per partecipare all’escursione è necessario un’abbigliamento adatto e l’invio di un messaggio whattsapp o di un sms al 366 5849069 (segreteria della Macina T.A.), numero al quale è possibile ottenere anche informazioni. Dopo l’escursione verrà presentata la rivista Sybillae, a cura dell’ass.ne Terrae. Seguirà la visita al centro storico a cura di Daniela Rossi e, a seguire, presso il teatro Perugini (Il piu’ piccolo delle Marche, tra i più piccoli d’Italia) una conferenza sulla definizione territoriale della Provincia di Pesaro Urbino, a cura degli Amici della Storia. Presso il circolo ARCI (sito all’interno del Palazzo Ubaldini) si terranno attività di laboratorio a cura del Tam delle Marche.

Sempre al palazzo Ubaldini sarà aperta la mostra dell’illustratore Ferruccio Cucchiarini "dalla contemplazione alla ricerca", con decine di tavole originali, molte delle quali pubblicate in tutta Europa. La giornata si chiuderà con lo storico "Carnevale Morto", ovvero il funerale del carnevale.

Amedeo Pisciolini