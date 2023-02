Apre la nuova sede Cisl in via Nolfi "Penseremo soprattutto ai giovani"

Taglio del nastro oggi a mezzogiorno per la nuova sede della Cisl Fano in via Nolfi 164. L’appuntamento sarà preceduto da un convegno dal titolo "I Giovani e l’impegno sociale", che inizierà alle 9 alla Mediateca Montanari. A spiegare il legame che tiene ben salde le due realtà, quella del sindacato e quella dei giovani, è Leonardo Bartolucci, responsabile della Cisl di Fano: "Accogliere le persone in una nuova sede funzionale e confortevole – osserva – è per noi il segno di una presenza sul territorio che vuole rispondere in modo sempre più efficace ai nuovi bisogni di assistenza, tutela e rappresentanza della nostra comunità. Ecco perché abbiamo scelto di collegare questo momento con una riflessione sui giovani con i giovani, perché crediamo che sia un investimento importante che per noi significa attivare energie con uno sguardo lungo che, a partire dalla valorizzazione del presente, si apra al futuro".

"Il nostro impegno – prosegue Bartolucci – è per una sede aperta non solo alla tutela individuale e collettiva, in relazione alle questioni inerenti il lavoro, lo sviluppo, il welfare, i servizi alla persona, ma anche ad uno spazio collettivo di partecipazione, di ascolto attivo e di confronto tra le diverse generazioni, convinti che il sindacato debba favorire e stimolare occasioni di incontro per costruire percorsi solidali e partecipativi di inclusione e di rigenerazione. Vogliamo partire proprio dai giovani – conclude Bartolucci - che sono il presente e il futuro del nostro territorio".