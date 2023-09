Apre nuovo nido a Colli al Metauro: Coop tutta al femminile gestisce centro per l'infanzia

A Colli al Metauro c’è un asilo nido in più. E’ stato inaugurato a Villanova il nuovo centro per l’infanzia 1-3 anni ‘Dire Fare Giocare’, che aprirà lunedì. Si aggiunge al nido comunale ‘Rodari’ di Calcinelli e ai due privati, anch’essi a Calcinelli, ‘Solletico’ e ‘Coccolandia’. A dar vita a questo nuovo centro per l’infanzia è stata la coop ‘Dire Fare Giocare’, che già ne gestisce due: a Bellocchi e a Carrara di Fano. Una realtà, la cooperativa in questione, nata 6 anni fa su iniziativa di tre giovani donne, tra le quali l’attuale presidente del Cda Francesca Fiorelli, completamente al femminile, perché alle fondatrici si sono aggiunte 13 dipendenti. "Nonostante il calo demografico degli ultimi anni – sottolinea Fiorelli - le esigenze delle famiglie sono cambiate: l’ambito parentale non riesce più a supportare i giovani genitori nella gestione dei bimbi piccoli e sempre più famiglie si rivolgono ai nidi. Per questo, abbiamo deciso di dar vita ad una nuova struttura, che accoglierà 16 bambini da 1 a 3 anni, provenienti non solo da Colli, ma anche da Terre Roveresche e Fossombrone". Il centro sarà aperto dalle 8 alle 17. Al taglio del nastro hanno partecipato il parroco don Alcide Baldelli, il vicesindaco Annachiara Mascarucci, gli assessori Francesco Tadei ed Emanuela Primavera, la presidente del consiglio comunale Emanuela Regini e il presidente dell’Unione dei comuni Valle del Metauro Enrico Rossi.

Sandro Franceschetti