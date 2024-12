Apre ’Passaggi. Libri e caffè’

Dal festival al caffè letterario: apre sabato, alle 9.30, la nuova libreria, con bar e spazio eventi, realizzata in centro storico da Passaggi Cultura. Davanti alla basilica di San Paterniano, in piazza Sansovino, 3, ‘Passaggi Libri e Caffè’ è un ampio locale di circa 300 metri quadri, suddiviso in tre livelli, con una grande libreria, un angolo bar con caffè alla moka, e un’area dedicata alle presentazioni librarie che conta 30 posti a sedere. La parte degli eventi sarà messa a disposizione gratuitamente delle associazioni. Il primo appuntamento sarà il firmacopie che lunedì, alle 17, vedrà protagonista l’attrice di “Braccialetti rossi” Aurora Ruffino, autrice del romanzo ‘Volevo salvare i colori’ (Rizzoli). Fino al 24 dicembre, la libreria sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.