Assistente apprendista per studio dentistico

Studio dentistico con sede a Pesaro cerca assistente apprendista di studio Aso (Assistente di studio odontoiatrico) per attività di assistenza alla poltrona odontoiatrica. Il candidato dovrà svolgere mansioni di sterilizzazione, pulizia e riordino dello studio. L’orario è a tempo pieno dalle 36 alle 40 ore settimanali. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: email [email protected] o al numero di telefono 0721 6303813.

L’azienda Omega Costruzioni con sede a Colli al Metauro (in via Ponte Metauro) ricerca tre muratori per svolgere attività di costruzione e ristrutturazione. Ai candidati richiedono di essere automuniti, con esperienza nel settore di almeno 1 anno e la disponibilità di fare trasferte su tutto il territorio regionale. Il contratto è a tempo indeterminato e full-time. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Info: [email protected] o (0721 818470).