Loreto vince in rimonta contro Cagliari nella finale playoff di basket

loreto

66

cagliari

61

LORETO : Delfino 15, Cevolini ne, Lucchetti ne, Battisti 2, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 18, Santucci 6, Aglio 11, Broglia 2, Gulini 9. All. Ceccarelli.

ESPERIA CAGLIARI: Manca, Cabriolu 3, D’Elia ne, Giordano 27, Potì 4, Thiam 4, Picciau 3, Locci 5, Maresca 3, Bartolozzi 12, Pili ne, Sanna.

Parziali: 14-15, 23-37, 42-50, 66-61.

Uscito per 5 falli: Thiam (Esperia Cagliari)

L’Italservice si aggiudica in casa contro Cagliari in rimonta garauno della finale playoff per salire in B nazionale. Nel primo quarto Loreto tenta la fuga (7-4), ma Cagliari non glielo permette dopo un solo minuto con una tripla di Giordano riacciuffa i padroni di casa (7-7). Da quel momento cambia l’aria. I sardi prendono consapevolezza e sempre Giordano spinge il gruppo ospite. Altra bomba e fallo e in un amen l’Esperia è a 7-11. Tognacci cerca di tenere a galla la truppa, pareggiando i con due canestri consecutivi (11-11, a 1’ dal termine della prima frazione). Poi esplode tra le fila avversarie Bartolozzi (11-15). Tognacci a 11 secondi dalla fine dei primi dieci minuti infila la tripla che riporta in carreggiata i gialloblu (14-15). Finisce il primo periodo di gioco. Nel secondo Tognacci, sempre lui, mette la freccia (16-15), seguito da Broglia. Sul 18-15 sempre che i locali sono tornati a mordere (12’). Ma Cagliari è vivo (18-25, al 15’). Giordano e Bartolozzi salgono in cattedra e l’Esperia vola + 10 (18-28). Delfino accorcia le distanze, ma Cagliari è spietato dalla distanza (20-31, al 18’). Un piccolo sussulto con Aglio che segna e subisce anche fallo nell’azione successiva: 23-33 al 19’. Ma Giordano è sempre sul pezzo ben coadiuvato da Bartolozzi. Si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Italservice sembra più sciolta (28-37, al 23’). Delfino va in lunetta (30-40, al 24’). Lo stesso numero uno dei locali gonfia la rete: 32-40. E’ sempre Giordano il protagonista (33-47, al 26’). Poi Aglio, Delfino e Gulini provano a ricucire. Ritorna a incidere anche Tognacci: è – 8 (42-50 dopo 30’ di contesa). Nell’ultimo quarto succede di tutto. A suonare la carica Cipriani da tre poi Aglio ruba palla e segna da tre (48-53). Delfino subisce fallo e finalizza dalla lunetta 1 su 2 (49-53). Ancora Aglio ruba palla e realizza (51-53, al 35’). Ancora delfino dalla linea della carità (52-53). Santucci pareggia (53-53), Giordano riporta i suoi con il muso avanti (53-56, al 36’). Maresco ancora una bomba (55-59, al 38’). Ma Tognacci non ci sta (62-59, al 39’). Giordano è l’ultimo ad arrendersi (62-61). Il fallo sistematico non ferma la furia gialloblu. Gulini dalla lunetta c’è (64-61 a 13’’ dalla fine). Gli ospiti non segnano più. Loreto sì: 66-61. Giovedì 12 giugno si va nell’isola per garadue.

Beatrice Terenzi