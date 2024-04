Atletica leggera. Dieci e lode ai ragazzi di Pian del Bruscolo

L’Istituto comprensivo Pian del Bruscolo sbanca alla fase provinciale di atletica leggera su pista portando a casa due primi posti di squadra, sia nella categoria femminile che in quella maschile. "Negli anni siamo arrivati fino alla fase nazionale, ma non era mai successo di giungere ai regionali con entrambe le categorie cadette e cadetti, ovvero seconde e terze delle scuole Secondarie di primo grado. È una grandissima soddisfazione per il nostro istituto", ha detto Roberto Bruscolini, insegnante di educazione fisica e capo dipartimento di motoria di Pian del Bruscolo. Gli ottimi risultati ottenuti dai ragazzi sono stati sotto gli occhi di tutte le scuole partecipanti, 24 in totale in tutta la provincia. La manifestazione sportiva, organizzata dall’Ufficio scolastico regionale del ministero dell’Istruzione e del merito in collaborazione con la Fidal – Federazione italiana di atletica leggera – si è tenuta giovedì scorso al campo scuola di Pesaro, in via Respighi. Ogni scuola ha quindi partecipato presentando squadre composte da 7 ragazzi e ragazze, ciascuno dei quali ha gareggiato in altrettante discipline dell’atletica leggera: 80 metri piani, 80 metri a ostacoli, 1000 metri, lancio del vortex, getto del peso, salto in alto e salto in lungo, più una staffetta finale 4x100 alla quale hanno partecipato 4 dei 7 alunni per rappresentanza maschile e femminile. Non solo i primi, secondi e terzi classificati ricevevano il premio, ma tutti i piazzamenti dei 7 ragazzi e ragazze, più la staffetta finale, davano punteggio. La somma ha sorriso all’Ics Pian del Bruscolo, che è riuscito a posizionarsi primo in entrambe le categorie, cadette e cadetti. L’istituto ha ottenuto: primo posto negli 80 metri a ostacoli, sia maschile che femminile; primo posto nel salto in lungo (maschile); secondo posto nei 1000 metri (femminile); secondo posto nel salto in alto (femminile); secondo posto nel getto del peso (femminile); terzo posto nei 1000 metri (maschile); terzo posto negli 80 metri piani (femminile); primo posto con vortex nella categoria riservata ai ragazzi con disabilità. Oltre a questi, altri piazzamenti notevoli hanno consegnato la vittoria finale alla scuola, che gareggerà alla fase regionale l’8 maggio ad Ancona. "Il bello di questo gruppo è che nessuno fa atletica leggera, vengono tutti da altri sport – ha raccontato Bruscolini –. Ci siamo preparati solo un mese, nelle due ore settimanali di educazioni fisica e altre due al pomeriggio nel centro sportivo scolastico. Ci credevamo, ma una vittoria così netta non ce l’aspettavamo proprio".

Lucia Arduini