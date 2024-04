"Atti vandalici in piazza Redi, l’amministrazione ci metta almeno una telecamera"

"A piazza Redi è necessario installare almeno una telecamera di videosorveglianza, se è davvero intenzione del Comune alzare il livello di sicurezza e migliorare la vivibilità della zona sono". La proposta è della consigliera comunale Nicoletta Rossi (Lega) la quale interviene dopo l’ennesimo atto di vandalismo avvenuto in piazza Redi a discapito non solo del patrimonio pubblico, ma anche della prevenzione visto che ad essere danneggiato è stato il defibrillatore.

La consigliera, a pochi giorni dall’accaduto, rievoca l’episodio increscioso che ha visto una banda di minori rompere il vetro a protezione del defibrillatore per far sparire l’apparecchio elettromedicale. "Il defibrillatore è stato ritrovato poco dopo dalle forze dell’ordine – osserva la consigliera –. Fortunatamente conserva il buono stato ed è pronto per tornare nella sua sede naturale". A Nicoletta Rossi risulta infatti che l’amministrazione comunale provvederà a ripristinare il presidio. "Davanti a quello che è accaduto non si può restare indifferenti. Anche perché trattandosi di minori la reazione della comunità ha anche un significativo valore educativo. Inoltre per rispetto dei benefattori che hanno donato il defibrillatore al Comune di Pesaro: l’apparecchio è stato un dono dell’associazione "le strade di Luca". La Lega ha più volte denunciato nel corso degli anni la carenza di interventi per la riqualificazione di piazza Redi da parte dell’amministrazione comunale. Questa è una realtà ancora abbandonata e priva di un piano di interventi come abbiamo più volte suggerito e sollecitato. L’ennesimo episodio di vandalismo accaduto nei giorni scorsi non è isolato, ma è l’ultimo di una lunga serie che non può ripetersi senza alimentare il disagio tra i cittadini. Predisporre un circuito di videosorveglianza è in linea con quanto fatto in altri luoghi nevralgici della città: si tratta di uno strumento che oltre a essere un deterrente agevola il lavoro d’indagine delle forze dell’ordine nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità". La consigliera depositerà una interrogazione perché il tema arrivi all’attenzione dell’intero consiglio comunale.

s.v.r.