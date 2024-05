"Auditorium Scavolini, non solo eventi". Belloni rilancia lo sport all’ex palas

"Siamo sicuri che riusciremo a conquistare un ottimo risultato elettorale. Per questo vogliamo anticipare le tematiche principali su cui il futuro sindaco e la giunta dovrà impegnarsi: Unione dei Comuni, acqua e rifiuti, al quale si aggiunge una proposta che riguarda il nuovo PalaScavolini, per cui crediamo che debba essere impiegato anche per attività sportive oltre che culturali". A dirlo è Enzo Belloni, fondatore della lista "Una città in Comune", a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Andrea Biancani. "Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni, dobbiamo rimodulare il suo funzionamento. Oggi Pesaro è un finanziatore dell’Unione: generiamo circa il 70% delle risorse poi distribuite tra tutti i Comuni, ma a noi resta solo il 30%. Questo vuol dire meno risorse per le manutenzioni, meno servizi per i cittadini. Ad esempio, meno polizia locale sul nostro territorio, perché le forze di polizia devono intervenire in un’area molto grande. Un altro tema riguarda l’acqua – aggiunge Belloni -. Sta finendo, inutile girarci intorno. Noi attingiamo da tanti piccoli pozzi, che le attuali piogge torrenziali non riescono ad alimentare. È necessario quindi realizzare degli invasi di grandi dimensioni. Studiare dove e come realizzare un invaso richiede almeno due anni di tempo. Più del doppio per averlo in funzione. Dobbiamo porci subito questo problema". Poi il tema dei rifiuti: "Le discariche intorno a noi sono praticamente piene. Qualcuno porta fuori regione i rifiuti, con costi enormi e inquinamento. Dobbiamo trovare soluzioni. Ridurre i volumi resta un tema complicato, quindi dobbiamo muoverci. Discariche ampliate? Biodigestori? Termovalorizzatori? Non ho la risposta, ma dobbiamo affrontare il tema. Tra l’altro, se riusciamo a trattare i rifiuti nel nostro territorio facciamo lavorare l’azienda dedicata, che produce risorse economiche importanti, attraverso i dividendi che riceviamo. E queste risorse sono preziose, per noi, per finanziare servizi sociali essenziali".

Infine la proposta sul nuovo PalaScavolini: "Il nostro obiettivo è ridare vita alla tradizione sportiva di quel luogo – dice – e far sì che eventi, convegni e spettacoli convivano con lo sport. Si potrebbe far tornare a giocare ed allenare qui le tre squadre di basket di serie B, che giocano al Padiglione D di Campanara. E’ chiaro che ci si dovrà organizzare per ottimizzare il tutto, offrendo il calendario di disponibilità alle società sportive. Così si potrebbe ottimizzare anche l’utilizzo del nuovo impianto e si potrebbe mettere a disposizione anche per i tornei dei ragazzi che ogni anno vengono a giocare a Pesaro".

ali.mu.