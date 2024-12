Auser Pantano, record di soci: hanno sfondato quota 200

Tempo di bilanci di fine anno, e il 2024 è stato per Auser Volontariato Pantano un anno di grandi soddisfazioni. L’associazione, nata nel settembre 2021, è riuscita in questi anni "a diventare – si legge in una nota – un punto di riferimento per il quartiere Pantano, grazie alle tante iniziative messe in campo e al coinvolgimento di sempre più soci, volontari e amici. E i numeri lo dimostrano".

"Nel 2024 sono stati 217 i soci tesserati con Auser Pantano, diventando il circolo più partecipato della città di Pesaro: nel 2021 se ne contavano appena 35, per poi crescere a 88 nel 2022 e a 143 nel 2023. Il 2024 è stato – prosegue la nota – anche l’anno all’insegna della solidarietà verso le tante associazioni amiche: la maggior parte dei ricavati delle iniziative è stato impiegato per donare beni di prima necessità alle persone in difficoltà: 2.700 euro sono stati convertiti in 27 buoni spesa consegnati nel corso dell’anno a 12 associazioni di volontariato. A questi numeri si aggiungono gli appuntamenti dedicati alla cultura, alla sostenibilità e al benessere della persona: 9 proiezioni con dibattito durante “Il Cinema secondo Auser”; 1 gita culturale alla Fondazione Cetacea di Riccione; 2 mercatini di Natale in via Rossi; 3 incontri “PuliAmo Pantano” insieme ai Volontari del Verde e alla Cooperativa Labirinto; più di 20 appuntamenti tra ginnastica, yoga e balli di gruppo (GinnasticAuser, YogAuser, BallAuser); 1 incontro “Civicamente in gioco” con le bambine e i bambini del catechismo della parrocchia di San Francesco d’Assisi-Cappuccini di Pesaro".

"Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro costante e prezioso del Presidente di Auser Pantano Ezio Bracco e del suo direttivo, dei soci e della città, primi tra tutti il comune di Pesaro, i tanti assessori che supportano il lavoro dell’associazione tra cui Mila Della Dora, assessore Quartieri e partecipazione, e Luca Pandolfi, assessore Associazione e Volontariato, e Luca Pieri, Presidente Aspes. Il 2025 si prospetta ancor più stimolante. Auser Pantano saluta il nuovo anno portando avanti le iniziative già intraprese e programmandone di nuove. Il direttivo è già al lavoro: nel mese di gennaio saranno infatti comunicati i prossimi appuntamenti, pensati ancora una volta per arricchire la comunità del quartiere Pantano e della nostra città".