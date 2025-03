AuserRossini, battesimo in Comune

"Bello che la città continui ad arricchirsi di associazioni, è il segno di come la nostra sia una comunità attiva, inclusiva, attenta e unita": così il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore Luca Pandolfi durante la presentazione di AuserRossini, nuova realtà del terzo settore di Pesaro. La nascita dell’associazione "rappresenta il coronamento del percorso avviato da Cimp (Concorso internazionale musicale ‘Città di Pesaro’) che, nell’anno della Capitale italiana della cultura, aveva avviato il progetto ‘i Cuori di Pesaro’ insieme a Fiam Italia" hanno spiegato Jimena Llanos, presidente di AuserRossini e Alessandro Nardelli, vicepresidente. Dalla mostra alla Galleria Rossini con le immagini fotografiche che ritraevano Pesaro, era nato un progetto espositivo itinerante che aveva coinvolto tutti i luoghi e le istituzioni rappresentate; a queste ultime erano state donate le foto in cui erano ritratte. La mostra rendeva il Cimp un “teatro in movimento” dove si univano musica e solidarietà. Dopo una serie di eventi nel territorio, in una sorta di onda di pensiero positivo è nata la volontà di fondare un’associazione che potesse continuare il progetto e diventare uno snodo di rete che va a valorizzare le realtà cittadine che già fanno welfare sociale. L’associazione si occuperà di arte al servizio del benessere. La presentazione si è conclusa in musica con i soci fondatori di AuserRossini che hanno eseguito ‘Mi lagnerò tacendo’ di Rossini.