Avvicinarsi alla magìa è divertente e possibile

E’ già stato avviato, e merita sicuramente l’interesse di tutte le persone curiose, il 28° corso propedeutico di prestigidazione del Club Magico Marchigiano “Ezio Giulietti“ di Pesaro. Il Club Magico ha avviato nella sede dell’associazione Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Cairoli 53 a Pesaro, un corso di magìa rivolto a tutti gli appassionati di questa bellissima ed antichissima arte. Le lezioni si terranno tutti i lunedì alle 20.30. Saranno presenti i maestri Riccardo Paci e Claudio Gatti coadiuvati da soci dimostratori che durante il corso trasmetteranno le nozioni di base con carte, palline, foulards, corde, oggetti di facile interpretazione per divertirsi e far divertire gli altri. Questo hobby fantastico stimola la fantasia, la creatività e la mente. A fine corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione e il materiale didattico.

Per informazioni ed iscrizioni: Claudio Gatti 334 3006745 oppure Riccardo Paci 338 7322984.

l. d.