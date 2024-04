Avvicinarsi all’alcol e subirne i danni è facile. Difficilissimo è venirne fuori e tornare alla normalità

L’alcol è un “soggetto” pericoloso, ma è frequente che venga assunto con leggerezza.

La scarsa considerazione riguardo l’alcol, è la causa di come viene valutato da adulti e giovani: è la normalità.

Esso purtroppo può essere trattato come una via d’uscita dalla “vita reale”, per scappare dai propri problemi, per dimenticare le responsabilità, gli errori, le paure e le incertezze che tormentano la persona. Chi soffre di questa dipendenza, si chiama alcolista, ma quando si può considerare tale

Un alcolista è chi non si controlla mentre beve e quindi consuma una notevole quantità di alcolici, anche in poco tempo, inoltre la frequenza è via via sempre più alta e ricorrente.

L’alcolismo causa molti danni fisici e psicologici, compresi quelli che riguardano la propria vita sociale. Secondo alcune statistiche, in un arco di 12 mesi e tra persone di età compresa tra 18 e 29 anni, le percentuali sono il 26,7% per gli individui che soffrono di dipendenza da alcol e il 7,1% per chi soffre dello stesso disturbo, ma in modo più grave. Invece le persone che soffrono della dipendenza da alcol e hanno 65 anni o più sono il 2,3%.

Si può notare che con l’avanzare dell’età, la percentuale diminuisce, perciò i consumatori di alcol più numerosi sono i giovani adulti. Perché si diventa alcolisti? Le possibili cause della dipendenza possono essere genetiche, sociali o psicologiche. Per fattore genetico si intendono persone che hanno genitori alcolisti e, purtroppo, avranno il 30% di probabilità in più di diventarne uno. I fattori sociali hanno un grande impatto riguardo questo ambito, infatti atteggiamenti o qualche svolta negativa nella propria vita può favorire il consumo di alcol.

Aurora Demuru,

Gemma Magnoni,

Laura Marconi,

Alice Paolini,

Noemi Rosetti

(Classe 3ª B)