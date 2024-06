Bambini, cure e realtà virtuale

Domani alle ore 18, al Cinema Nuova Luce di Urbino, l’associazione “Asd Urbino Sport-divertimento e cultura“ fondata da Marco Lazzari e Paolo Laddomada, presenterà un progetto che coinvolge la Realtà Virtuale e il suo contributo affiancato alla medicina. Ospiti della serata saranno Betty Colombo e Andrea Moscatelli. Betty Colombo, regista VR e fotoreporter con trent’anni di esperienza, è una figura chiave in questo panorama: ha contribuito a progetti internazionali, collaborando con marchi di prestigio come L’Orèal Paris, Corneliani, Yves Saint Lauren; realizzato progetti premiati da Absolut Vodka, Pernod Fils e Swatch oltre che un video sulle donne acidificate per Amnesty International, presentato alla Biennale d’Arte di Ankara; inoltre, il Centro Pompidou di Parigi ed il Museo d’Arte Moderna di Stoccolma hanno esposto sue installazioni fotografiche.

Di recente ha realizzato “L’Anima del Corpo“, un’indagine visuale sugli organi umani. La sua presenza alla Biennale di Fotografia sponsorizzata da Canon e Save The Planet, è stata caratterizzata da una mostra personale che includeva un angolo dedicato alla realtà virtuale; è stata la prima persona a catturare immagini e video VR dell’interno di un corpo umano. Testimonial per Canon Italia e Ambassador di Save The Planet, è attiva per proteggere il pianeta e promuovere progetti sostenibili.

Andrea Moscatelli, progettista e ingegnere con esperienza pluriennale nel campo della tecnologia e della divulgazione scientifico-tecnologica, è fondatore di 3d Cyber; proviene dal mondo dello yacht design ma presto si dedica completamente al campo dell’innovazione che declina in vari ambiti: dalla creazione di modelli 3d complessi e digital twins a props ed ambienti virtuali per il mondo del gaming, alle scansioni 3d operate con svariate tecniche alla scultura digitale, ma anche allo studio e utilizzo delle intelligenze artificiali generative. Si specializza nella realtà virtuale diventando uno dei primi ingegneri VR, membro del Metaverse Standard Forum con la vision di rendere vivibili i sogni delle persone grazie allo sviluppo tecnologico, direttore della fotografia VR per svariati prodotti.

Martedì alle 10, al bocciodromo di Urbino in via Neruda, Betty e Andrea coinvolgeranno i bambini iscritti al campo estivo dell’associazione ad un esperienza diretta in VR.

e. f.