Baronciani nominata presidente dell’Isia

Alessandra Baronciani è la nuova presidente dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino. Presidente di Confindustria Pesaro Urbino dallo scorso anno, dopo esserne già stata vicepresidente, e amministratrice delegata di Isopak Group S.p.a., azienda che progetta e produce imballaggi, succede a Ilvo Diamanti, che a fine ottobre ha completato il proprio secondo mandato alla guida dell’Isia.

Baronciani resterà in carica fino al 31 dicembre 2025. "Siamo molto contenti della sua nomina, in quanto ha una grande esperienza manageriale e gestionale – commenta Jonathan Pierini, direttore dell’istituto –. L’Isia ha sempre lavorato in un contesto di incontro tra arte e cultura, perciò il suo arrivo sarà un modo per ravvivare collaborazioni con imprese importanti, anche a favore del territorio, per cui Baronciani è un riferimento. Tuttavia, ha pure esperienza internazionale, e ciò sarà un valore aggiunto. Mi immagino e sono sicuro che potremo avviare tanti progetti insieme a soggetti privati e pubblici locali, ma anche oltre i confini italiani: l’arrivo di una persona con le sue caratteristiche ci permetterà di lavorare in ambiti in cui eravamo meno presenti, completando il lavoro di ricerca che già facevamo".

n. p.