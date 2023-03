Basilica di Vitruvio, servono soldi Zacchilli: "Si proceda spediti"

"Vitruvio è una straordinaria ricchezza per Fano e per tutta la regione". Il presidente del Centro studi Vitruviani, Dino Zacchilli accoglie con entusiasmo la proposta di legge regionale di M5S per la promozione di Vitruvio, che prevede lo stanziamento di 50mila euro l’anno per il triennio 2023-2025. Proposta avanzata dalla capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri, e che Zacchilli si augura "possa essere sostenuta da tutto il Consiglio regionale". Zacchilli aggiunge: "Ringrazio la consigliera regionale Ruggeri per questa importante iniziativa e sono sicuro che sarà condivisa da tutti i consiglieri espressi da Fano e dalla nostra provincia. Il lavoro che il Centro studi Vitruviani porta avanti ormai da dodici anni penso abbia contribuito a suscitare l’attenzione istituzionale". Dopo i recenti scavi in via Vitruvio, dove sono emersi i resti di un importante edificio pubblico romano, che potrebbe essere la stessa Basilica di Fano, domani torna l’attenzione sull’importante architetto romano, sulla sua opera, il De Architectura (la Basilica è descritta nel libro V), e sull’influenza che ha avuto sulla cultura occidentale. In particolare, domani pomeriggio, alle 17, alla Memo si parlerà "della diffusione del De Architectura in Svezia, a partire dal XVI secolo – spiegano gli organizzatori – e degli influssi diretti dei principi vitruviani su importanti architetture di noti architetti svedesi, come, ad esempio, il teatro di Uppsala di Olof Rudbeck oppure il Museo Nordiska di Stoccolma che l’architetto Isak Gustaf Clason realizzò ispirandosi proprio alla Basilica vitruviana di Fano". Ospite dell’incontro sarà Johan Mårtelius, professore emerito di Storia dell’Architettura al Royal Institute of Technology di Stoccolma. Il professor Mårtelius, autore fra l’altro di una traduzione in svedese del De Architectura, sarà introdotto da Antonello Alici della Politecnica delle Marche e da Oscar Mei dell’Università di Urbino e direttore scientifico del Centro studi Vitruviani". "L’evento – ricorda Zacchilli – anticipa una giornata di studi che il Centro studi Vitruviani ha in programma nel mese di ottobre". Tutto questo succede mentre la città si aspetta che gli scavi di via Vitruvio siano ripresi al più presto.

La Soprintendenza, però, è in attesa di disporre dei 50mila euro richiesti al Ministero della Cultura per estendere l’indagine archeologica in tutto il cortile esterno della proprietà privata di via Vitruvio dove sono già emersi muri e marmi di 2000 anni fa.

Anna Marchetti