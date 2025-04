"Batida diferente". Diego Olivieri propone un concerto jazz

"CasteldiJazz", il progetto che coniuga il buon gusto alla musica jazz, ideato da Diego Olivieri, propone per domani il concerto “Batida Diferente”, ovvero “battito diverso”, con il trio Roberto Torri (chitarra), definito in Brasile "l’italiano più brasiliano", Giorgio Cavallari (basso elettrico e flauto traverso) e la giovane cantante Camilla Dentale, originaria di Rio de Janeiro.

L’appuntamento è per le 20,30 alla Taverna del pescatore di Casteldimezzo, che festeggia i 60 anni di attività con questa rassegna, per la cena d’autore con i piatti di pesce tipici a cui segue alle 21,15 il concerto: "Il jazz è un ponte di emozioni. Non c’è alcun sovrapprezzo rispetto alla cena", spiega Diego Olivieri che in passato portò all’auditorium Pedrotti di Pesaro il celebre pianista jazz Michel Petrucciani, con cui era amico, per uno dei suoi ultimi concerti che è rimasto nella storia della musica pesarese. Info: i posti sono limitati. Per prenotare contattare (tel / Wa) il numero 334 1547552