Bellocchi, bus e non solo. Retate nei punti di spaccio

C’è una nuova piazza dello spaccio a Fano. Da quando in centro storico sono stati intensificati i controlli per prevenire i fenomeni di devianza giovanile, un quarto del mercato si è spostato a Bellocchi, lungo la I strada. E’ qui che l’altro giorno sono stati pizzicati dagli agenti del commissariato di Fano, 4 dei 16 giovani segnalati nel weekend al prefetto quali nuovi consumatori di sostanze stupefacenti. Ciò non significa però che non permanga il problema al Pincio, in Stazione, in piazza Amiani e alla Rocca dove pure sono stati intercettati pusher e consumatori con 35 grammi di sostanza. Ed è sugli autobus che ora circola il fenomeno. Per questo tra i servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto" svolti nei giorni scorsi con la partecipazione della Polizia Locale e di unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati controllati anche numerosi mezzi pubblici dell’azienda locale. Nella zona del Pincio ne sono stati verificati due, su cui viaggiavano tra gli altri due studenti italiani in possesso di 4 grammi complessivi di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura. E cercando la droga, i poliziotti hanno messo sotto la lente un nuovo fenomeno: il mercato di tessere sanitarie scadute, molto appetibile tra i minorenni che possono così acquistare indisturbati sigarette dai distributori. All’uscita da scuola dieci studenti, tutti minorenni, sono stati controllati dopo aver acquistato sigarette: avevano utilizzato tessere sanitarie intestate ai genitori, alcune attive, altre scadute o risultate smarrite. Qualcuna anche intestata a terzi ignari. Tutti convocati in commissariato per spiegargli la situazione. In totale negli ultimi giorni sono state controllate 220 persone, 49 veicoli e 6 esercizi pubblici, tra cui la sala scommesse alla Rocca a cui è stata comminata una sanzione amministrativa di quasi 6.700 euro perché nel momento del controllo c’erano due minorenni a giocare alle slot. Infine nei pressi della stazione ferroviaria dove pochi giorni fa si è verificata una rapina, uno straniero è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico sottoposto a sequestro.

ti.pe.