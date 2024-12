Biancani: "Per Loreno Sguanci ci sarà una mostra permanente"

Per la serie "impara l’arte e mettila da parte", il sindaco Andrea Biancani ha aperto la conferenza stampa di ieri annunciando che la mostra permanente dedicata a Loreno Sguanci, di cui si parla da anni: "sarà diffusa su tutto il primo piano dell’ex Tribunale, tra gli uffici comunali che abbiamo deciso di predisporre per la razionalizzazione degli affitti, spostando il Museo Nazionale della Bicicletta e Motocicletta al piano terra".

Per quanto riguarda invece lo Sguanci contingente della esposizione “Sculture e spazio“, a cura di Bruno Ceci, 14 opere della donazione modale della famiglia al Comune di Pesaro, saranno in mostra dal 7 al 30 dicembre – inaugurazione ore 18 - nel Loggiato di Palazzo Ducale di piazza del Popolo, spazio espositivo del tutto privilegiato e inusitato per la cui fruizione il Comune, l’Archivio Sguanci Aps, Azobé Odv e Pesaro 2024, ringraziano il prefetto Emanuela Saveria Greco. Alla conferenza c’era l’intera famiglia Sguanci, dalla signora Luciana ai figli Luca, Maria Stella, Antonio, Lucia.

Ma il sindaco ha detto di voler chiudere l’Anno della cultura "con artisti internazionali con radici locali", per cui lo Sguanci di “Sculture e spazio“ sarà solo il tassello di un mosaico più ampio che si comporrà da venerdì prossimo 6 dicembre con altri quattro artisti pesaresi in mostra con una propria sala ai Musei Civici: Renato Bertini, Bruno Bruni, Oscar Piattella, Giuliano Vangi (a cura di Cecilia Casadei e Bruno Ceci). Il quale ultimo, anch’egli con riferimento alla sua donazione a favore dell’amministrazione, tornerà con un’altra esposizione allestita dal prossimo 14 dicembre in Pescheria dove già le sue opere sono in attesa di disimballaggio. "Un regalo di Natale dal valore inestimabile che sarà disponibile per tutti", ha dichiarato il sindaco con riferimento alle "tre grandi esposizioni organizzate in occasione delle festività".