’Biancani vuole nascondere le responsabilità del Pd’

La Lega attraverso il responsabile provinciale Enrico Rossi, interviene dopo le dichiarazioni fatte da Andrea Biancani sul Carlino: "Biancani è davvero convinto che i cittadini credano alle sue menzogne dichiarando che il Cda di Mms fosse consapevole di acquisire il 40% della società Aurora, costituita allo scopo di realizzare una discarica da 5 milioni di metri cubi, ignorando però la localizzazione? Ma chi pensa di prendere in giro? E’ chiaro che parla solo per nascondere le responsabilità del suo stesso partito che siede nel Cda". Quindi Enrico Rossi ironizza sull’onestà intellettuale di Biancani sulla scorta del fatto che il sindaco Ricci "lo ha designato quale potenziale candidato a sindaco di Pesaro". Quindi il responsabile della Lega torna sulle dichiarazioni di Biancani e definisce la sua difesa d’ufficio della Provincia e del suo presidente Giuseppe Paolini "da incompetente" perché "vuole attribuire all’ente il semplice ruolo di passacarte perché l’eventuale autorizzazione per la nuova discarica dovrebbe essere rilasciata proprio dalla Provincia". Quindi il punto dolente: "Il distratto Biancani ci spieghi per quale motivo la Provincia al momento sembra addirittura intenzionata a non convocare nella prossima conferenza di servizi il Servizio Ambiente della Regione, Anas e Sopritendenza così come richiesto dal comune di Petriano... Forse intende semplicemente avvalersi delle risposte già fornite dalla società Aurora la quale, opportunamente, si è precipitata a dire che non ritiene necessario il coinvolgimento degli enti che Petriano vorrebbe invece interessare".