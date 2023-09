Crisi di rigetto dopo quattro giorni interi di Fiera di San Nicola: non voglio vedere una paio di mutande su una bancarella fino all’anno nuovo. *

Il mio cellulare non ha sentito l’allerta della "esercitazione catastrofe" dei giorni scorsi. Sta diventando un po’ come il suo padrone: dice di essere un tantino sordo per sentire solo quello che gli pare.

*

Tutti a scuola, che meraviglia. I ragazzi non lo sanno, ma sarà il loro più grande amore da vecchi. Quando si rivedranno come oggi prima di incontrare "la linea d’ombra".

*

La Vis Pesaro festeggia i suoi 125 anni. Magari fossero almeno la metà i punti in classifica.

*

Se avete problemi o curiosità potete contattare il presidente del Consiglio Comunale. Non c’è parcella, è convenzionato con la mutua.

*

Gli operatori del Cup non devono dare consigli o informazioni ai pazienti che chiedono appuntamenti sanitari. Taci, Saltamartini ti ascolta.

*

Da quando il sindaco ha dichiarato che piazza D’Annunzio è la "nuova agorà" cittadina ci va molta meno gente di prima.

*

La ruota panoramica è la cosa più elegante e discreta che si è vista quest’anno in zona mare. Fa più casino la giostra.

*

Abbiamo più moto che abitanti ma manco un pezzo di terra dove metterle. Il bello è che siamo "Terra di piloti e di motori".

*

Sono stati finalmente assegnati i lavori di sistemazione del Conservatorio "Rossini". Adesso sì che è tutta un’altra musica.

*

Il patrono San Terenzio non fu martire. Il fatto è che i santi contano sempre più dei fanti.

*

E’ autunno, andrei in campagna. Se solo sapessi che strada prendere.

*

E’ trascorso un anno dall’alluvione: Cantiano, sembra ieri. E infatti è quasi tutto come fosse ieri.

f.b.