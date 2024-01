Bocce, il meglio della raffa in gara. Flavia Morelli sul gradino più alto

Il meglio della raffa femminile italiana si è ritrovato domenica scorsa in provincia di Pesaro-Urbino. A Fermignano era infatti in programma la prima gara nazionale femminile del 2024 prevista nelle Marche. Data l’importanza dell’evento un buon numero di appassionati si è dato appuntamento alla Bocciofila Fermignanese presieduta da Filippo Regini. Ospite d’eccezione la ct della nazionale femminile della raffa Elisa Luccarini. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono sfidate 76 atlete, 19 delle quali di categoria A con tutte le migliori del panorama nazionale. Firma prestigiosa quella della vincitrice, la pluricampionessa d’Europa Flavia Morelli, 24enne stella della Bocciofila Lucrezia. Dopo aver sconfitto tutte le colleghe di categoria A nel corso del proprio cammino, la Morelli ha avuto la meglio, non senza soffrire, anche di giocatrici di categorie inferiori in semifinale e finale.

Molto bella, in particolare, la semifinale in cui la Morelli ha battuto con il punteggio di 12-10, al termine di un match dagli alti contenuti tecnici, la giovanissima Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano), campionessa d’Italia juniores nel tiro di precisione. In finale, poi, la Morelli ha sconfitto per 12-6 l’ottima Fedora Simoncelli, campionessa italiana a squadre con la Metaurense Calcinelli. Il podio, tutto composto da giocatrici della provincia di Pesaro-Urbino, è stato completato dalla beniamina di casa Rita Boinega (Fermignanese), sconfitta in semifinale dalla Simoncelli.

Un successo organizzativo per la Bocciofila Fermignanese che si sta sviluppando ogni anno che passa anche nelle strutture. Oltre al bocciodromo coperto per la raffa ci sono anche campi all’aperto utilizzabili per tutte le specialità delle bocce. L’obiettivo è quello di organizzare anche nelle Marche gare di volo e petanque, specialità che nelle regioni del centro Italia non hanno la tradizione di cui godono al nord.

l. d.