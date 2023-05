Bomba d’acqua a Pesaro: a Ponte Valle strada chiusa e paura

Pesaro, 11 maggio 2023 – Bomba d’acqua alle 17 in tutta la costa ma soprattutto a Ponte Valle, poco fuori Pesaro. Qui il temporale ha provocato un fiume d’acqua con fango e detriti che ha bloccato la circolazione stradale. Sono stati chiamati i vigili del fuoco e la protezione civile oltre ai tecnici della provincia per liberare la strada. Fino alle 23 però risultava ancora chiusa in un lungo tratto per la continua formazione di fango. Il maltempo, dopo una sosta nel tardo pomeriggio, ha di nuovo iniziato a farsi sentire dalle 21 andando a rendere ancora più complicata la situazione.

Per i residenti, è stato necessario fare un lungo giro prima di raggiungere la propria abitazione. Il maltempo aveva riservato anche dei chicchi di grandine rimasti però abbastanza contenuti che non hanno impensierito gli agricoltori per le colture in atto e gli automobilisti per la propria vettura.

Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti fino a tarda sera in modo da consentire il ripristino in sicurezza della circolazione stradale. Utilizzati per ore i mezzi meccanici della Provincia per rimuovere il fango e liberare i tombini otturati. Sul posto anche la polizia locale.