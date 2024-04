Bramante aspetta Roma. Loreto sfida Palestrina. Pisaurum ormai salvo

A due giornate dal termine della seconda fase, ecco il punto della B Interregionale di basket. QUI BRAMANTE. I biancoblu sono primi a parimerito con la Vigor Matelica. Così coach Massimiliano Nicolini: "Mancano due giornate alla fine del Play In Gold. Tutte le sei posizioni per accedere ai playoff sono in ballo. Questa fase finisce il 21 aprile. I playoff a 8 squadre, con le prime 6 del Play in Gold e le prime due del Play In Silver, inizieranno l’8 maggio, quindi con una pausa di circa venti giorni. Per la definizione del tabellone playoff, come ho sempre detto, credo che fino all’ultima giornata non ci saranno posizioni consolidate". Sabato 13 aprile alle 17 al PalaMegabox il Bramante sfida la Virtus Roma. Domenica 21 aprile alle 18 i pesaresi vanno a Fiumicino.

QUI LORETO. L’Italservice Loreto per ora è quinta, mancano due partite poi si forma la griglia a 8 playoff. Chi vince sale in B Nazionale. Si gioca al meglio delle tre partite: "La formula è talmente assurda che rende impossibile ogni pronostico", sottolinea il diesse Federico Ligi. Domenica 14 aprile alle 18 al PalaMegabox i gialloblu ospitano Palestrina. Nell’ultima giornata della seconda fase l’Italservice è impegnata in trasferta domenica 21 aprile alle 18 a Valdiceppo Perugia.

QUI PISAURUM. La Baseart Pisaurum, in play In Silver, è salva da molto tempo: "Noi siamo praticamente alla fine - spiega coach Maurizio Surico -, andremo a Roma sabato 13 aprile e poi riceveremo Cagliari il fine settimana successivo. Finiremo qui, non andremo ai playoff, siamo salvi da varie giornate. Una salvezza raggiunta con molto anticipo. "Sono molto contento di questa stagione dove abbiamo sempre venduto cara la pelle – conclude Surico -, avevamo una rosa solo di italiani e di tutti ragazzi del territorio".

Beatrice Terenzi