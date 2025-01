Brindisi compie due imprese in tre giorni. Prima sbanca Udine, poi massacra Rimini

In tre giorni Brindisi ha ribaltato le due capoliste. Domenica ha sbancato Udine con autorità, mercoledì sera ha travolto Rimini sotto 35 punti di scarto onestamente inaspettati. Un roster costruito per risalire, condizionato da una miriade di infortuni che hanno impedito finora a Bucchi (foto) di schierare la formazione migliore: ma ora che la Valtur è tornata al completo sarà una rogna per tutti. Se nell’impresa sul campo dei friulani era stato Mark Ogden a fare la differenza con una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi, nel turno infrasettimanale sono stati i due lunghi italiani a mettere in difficoltà i romagnoli: Vildera ha chiuso con 14 punti, Del Cadia con 15 ed entrambe hanno tirato giù 6 rimbalzi a testa. A Rimini mancava Tomassini, ma non può bastare per spiegare una simile debacle. In proposito, coach Sandro Dell’Agnello dice che "sono in esaurimento le energie nervose, non solo quelle fisiche" e che "i primi segnali si erano già visti domenica contro Piacenza, dove abbiamo rischiato grosso". In ogni caso adesso la sorpresa Cividale, a braccetto con Cantù, si trova a 4 punti dalla vetta e a questo punto la volata per la promozione diretta è tutta da riscrivere.

In gran spolvero anche la Fortitudo, che non perde da sei turni e che dopo aver sbancato Verona domenica scorsa, ha dato una bella ripassata a Cantù nel turno infrasettimanale con 4 uomini in doppia cifra. La testa della classifica non è più così lontana nemmeno per la truppa di Attilio Caja, arrivata a quota 30 insieme a Rieti. Intanto, a Orzinuovi sta succedendo il finimondo: il vulcanico proprietario dopo aver rivoluzionato più volte l’organico e anche la panchina, ha finito per richiamare Franco Ciani, il coach che aveva iniziato - bene - la stagione. Solo che adesso il gruppo ha perso ogni riferimento e la partita del suo ritorno è stata un fallimento, -31 sul campo di Livorno. Così oggi una potenziale formazione da medio-alta classifica si trova invischiata in zona playout.

e.f.