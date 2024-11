Cagli riapre il suo bel teatro. Festa per Piergiorgio Cariaggi

E’ ormai imminente la riapertura del Teatro Comunale di Cagli rimasto chiuso per un lungo periodo per eseguire lavori al grande manto di copertura del tetto e sostituzione di infissi per il risparmio energetico. Lavori eseguiti con i fondi Pnrr, il teatro ha conosciuto un rinvio, per incombenze tecniche dell’ultima ora e verifiche sulle certificazioni di sicurezza. Ma il rientro in scena del prestigioso teatro cagliese è questione di giorni. Si inizierà con una prestigiosa cerimonia, il prossimo venerdi 22, un pubblico riconoscimento all’industriale cagliese Piergiorgio Cariaggi da parte di Confindustria Marche. Un riconoscimento per la sua lunga intraprendenza manageriale con l’impiego locale di oltre 350 addetti nella produzione di ottimi filati multicolori in cachemire esportati ormai in tutto il mondo.

Filati di pregio impiegati dai più importanti brand dell’alta moda e per l’occasione sarà presente anche un nome prestigioso del settore come Brunello Cucinelli che è divenuto recentemente socio della Cariaggi con una sua quota azionaria insieme all’altra casa internazionale la francese Chanel. Quindi un pool di grandi firme che sta coronando un lungo cammino di questa azienda iniziato nella intraprendente frazione di Smirra dal padre, il “pioniere“ Aurelio Cariaggi, alla fine degli anni ’50 con un piccolo laboratorio attiguo alla vecchia Flaminia. Dal padre Aurelio. Il figlio Piergiorgio insieme ai suoi famigliari ha intrapreso un lungo cammino di grande espansione con nuovi ed ampi locali dotati di tecnologie all’avanguardia per la trasformazione del cachemire in finissimi e pregiati filati. Un riconoscimento che Confindustria Marche vorrà rendere omaggio nel teatro di Cagli alla presenza di autorità e cittadini.

Tornando agli spettacoli che verranno programmati nella imminente stagione teatrale, sembrano essere confermati altri appuntamenti, fin dall’inizio del 2025, quando sarà presentato un preciso calendario di grande teatro, musica e danza in una stagione in abbonamento. Nell’attesa del tradizionale concerto di Capodanno con l’Orchestra “Olimpia“ nel pomeriggio del 1° gennaio, le porte del “Comunale“ si apriranno per incontri e convegni di rilevo regionale e nazionale come già annunciato con Confindustria il 22 novembre, Benedetta Tobagi il 23, Slow Food il 28; 13-14 dicembre Comunità Utopia e appuntamenti con la cultura locale il 28 dicembre il tradizionale Concerto Corpo Bandistico Città di Cagli e il 29 dicembre il Compleanno Pro Loco, appuntamenti che avvieranno la riapertura degli spazi incantevoli del Teatro Comunale di Cagli.

Mario Carnali