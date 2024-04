Cagli stringe la mano alla città gemellata di Longquan

Nel salone degli Stemmi del palazzo pubblico di Cagli è stato presentato il Gemellaggio fra le città di Cagli e Longquan in Cina formalizzato il 26 settembre 2023. Sono intervenuti: il sindaco Alberto Alessandri; l’assessore alla cultura Benilde Marini; Lili Wu, responsabile rapporti con il Comune di Longquan; Marco Moscardi, responsabile rapporti bilaterali gemellaggio e Cristiano Varotti Country Manager Enit per Cina, Corea e Giappone. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Confcommercio Marche Nord, presente il direttore generale Amerigo Varotti. "Dopo un l’iter burocratico – ha spiegato Alessandri – ora il gemellaggio entra nel vivo con progetti, incontri e sinergie. Un grazie a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato al progetto. Lavoreremo convinti della sua importanza per lo sviluppo del nostro territorio". Ha proseguito Moscardi: "Le linee di collaborazione riguardano la promozione e tutela della sostenibilità dell’ambiente nei territori coinvolti, la ricerca storica, la formazione e l’interscambio fra studenti; la promozione e diffusione di esperienze di artigianato artistico, produzione alimentare e delle reciproche culture che hanno portato e mantenuto queste esperienze economiche; la promozione degli scambi turistici. La nostra idea è creare un gemellaggio coinvolgendo altri centri della nostra provincia". Ha poi preso la parola Lili Wu, responsabile rapporti con il Comune di Longquan, dove è nata, mentre ora risiede a Cagli: "Le due città hanno tanti aspetti in comune, dal paesaggio all’enogastronomia fino all’artigianato. Il mio e nostro obiettivo è quello di costruire un ponte per la collaborazione tra le due realtà". Ha concluso Cristiano Varotti: "Ho vissuto 11 anni in Cina, dove sono arrivato proprio attraverso un gemellaggio. Mi fa piacere che già ci sia un programma concreto, con tante iniziative che vedranno protagoniste Cagli e Longquan. In Cina c’è tanta voglia di Italia, di venire a visitare le nostre bellezze".

Luigi Diotalevi