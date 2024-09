"Camera mortuaria, i tempi non sono brevi"

La situazione della camera mortuaria dell’ospedale di Urbino, in stato precario da alcuni anni a causa di importanti e lunghi lavori al nosocomio, suscita l’intervento del sindaco Maurizio Gambini, che ha anche la delega alla sanità, che spiega al Carlino: "Vorrei precisare che il Comune si è da subito attivato, già anni fa. Abbiamo chiesto alla RSA Montefeltro, che è adiacente l’ospedale, di rendere disponibile al pubblico esterno, e non solo ai deceduti interni, la loro camera mortuaria, per cui da anni c’è questa possibilità. Tra l’altro è stata una procedura non semplice, che comportò lunghi iter autorizzativi, ma è stata resa disponibile con una convenzione con la cooperativa che la gestisce, per cui auspico che si ricorra il più possibile a questa soluzione, che è decorosa, pulita, ben messa, e a quella provvisoria dell’ospedale solo in seconda battura, ove quella della RSA fosse piena. Sulla situazione specifica dell’ospedale non posso dire molto perché non è di nostra competenza; ho parlato col direttore dell’ast Carelli che mi ha detto che la prossima settimana si interesserà e poi mi ricontatterà, ma credo che non ci sia una soluzione definitiva fino a che non saranno finiti i lavori". gio. vol.