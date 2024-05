Il cantiere navale apre le porte a Pesaro: tutti in fila per gli yacht

Pesaro, 27 maggio 2024 – Cantiere navale col vento in poppa: è stato aperto ieri per le visite. Ma riaprirà le porte anche nel corso dell’estate per ospitare concerti musicali anche di livello internazionale.

Visitatori al cantiere navale Rossini al porto di Pesaro

In attesa delle note, la visita organizzata in occasione della giornata mondiale del refitting (la rimessa a nuovo) è stata un successo: centinaia di persone, non solo di Pesaro, sabato mattina hanno varcato i cancelli del “Rossini” tra i due porti. “Tanti i pesaresi – dice il direttore Alfonso Postorino – ma anche persone, tutti appassionati di nautica, dall’Emilia e dal Veneto perché ho incontrato coppie di Bologna ed anche di Rovigo. Sì, c’è stata una bella affluenza. Il nostro cantiere sta diventando molto conosciuto tra gli appassionati”.

Lo yacht di Valentino Rossi

Naturalmente, benché ci siano in questo momento una quindicina di scafi posizionati tra la banchina e il piazzale, la curiosità dei visitatori si è concentrata soprattutto su due yacht, quello di Valentino Rossi ed anche sul panfilo di 55 metri “che è arrivato da noi proveniente dall’altra parte dell’Adriatico e che fra qualche giorno prenderà il mare facendo rotta verso Venezia dove andrà ad imbarcare l’armatore”. Chi è? “Non lo sappiamo, ha dodici membri di equipaggio e l’unica cosa certa, visto che sono tutti stranieri, è che il cuoco è un italiano”, dice Alfonso Postorino. Comunque molti selfie anche davanti al San Lorenzo di Valentino Rossi soprattutto da parte dei più giovani.

“Direi che la stagione è andata bene – continua Postorino – anche se abbiamo perso con la guerra armatori sia russi che ucraini. E credo che sarà difficile recuperarli”.

Ma la vera novità – cala un sipario e se ne alza un altro – riguarda l’adattamento che avrà tutto il cantiere, attraverso i due capannoni che sono in legno e quindi con una buona acustica, perché diventerà un auditorium.

“Per quello che riguarda qualche evento legato al Rossini Opera Festival ancora nessuno si è fatto avanti, ma alcuni eventi musicali verranno organizzati – continua Postorino –: il primo si terrà il 16 luglio, un grande concerto che verrà organizzato dall’associazione ‘Libera Musica’ che è una organizzazione di livello europeo e che terrà per la prima volta la sua esibizione a Pesaro in occasione capitale della Cultura. La manifestazione si chiama ‘Seyo24’”. Appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con l’università di Urbino: sul palco, che verrà ricavato all’interno di uno dei due capannoni, si esibirà una orchestra composta da 140 ragazzi, provenienti da tutti i paesi Europei. Dice Postorino: “Abbiamo calcolato 830 posti a sedere. Poi vediamo, perché nel corso dell’estate il lavoro si ferma”. Possibile farci tutto: da recital fino alle grandi cene come avvenne, qualche anno fa, in chiusura del Rossini Opera Festival.

m.g.