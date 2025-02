Caro mutui e truffe, Adusbef in campo per la tutela dei risparmi dei consumatori

Oggi alle 17 30, nella sala conferenze della sede storica della Soms (Societa operaia di mutuo soccorso) di Pesaro in via Cairoli 53, l’esperto avvocato Floro Bisello terrà una conferenza di grande attualità per i riscontri sociali ed economici delle famiglie italiane, dal titolo "Tutela dei risparmi dei consumatori contro il caro mutui e truffe". Come è noto Bisello è segretario nazionale dell’Adusbef che è una importante associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario nata nel maggio 1987. Ha sempre combattuto aspre battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore con gli esclusivi contributi degli iscritti, perché ha sempre rifiutato contributi privati che possono condizionare anche indirettamente l’attività. La forza dell’Adusbef risiede nella sua indipendenza ed autonomia più assoluta dal potere economico e nella contribuzione associativa dei concittadini. L’incontro rientra nel ciclo di conferenze a cura del responsabile culturale Soms Paolo Montanari e del presidente Soms dottor Emilio Melchiorri, con il patrocinio del Comune di Pesaro e con la collaborazione della Banca di Pesaro. Ingresso libero.