Cassonetti intelligenti? Vietati ai disabili: “Sono troppo alti"

Pesaro, 29 febbraio 2024 – “Cassonetti intelligenti? Dipende dal punto di vista". Secondo i rappresentanti di Piattaforma Solidale, l’associazione pesarese a tutela dei disabili, le eco-isole informatizzate installate nel centro storico non sono utilizzabili da chi si trova in carrozzina e in alcuni casi sarebbero anche state “parcheggiate” all’interno del perimetro giallo del posteggio per i disabili.

"In via Nobili, accanto agli uffici dell’Aci – segnala Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma Solidale e lui stesso in carrozzina – c’era un parcheggio che io personalmente utilizzavo tranquillamente. Ora ha lasciato il posto a questa tipologia di isola ecologica smart che per giunta non è nemmeno utilizzabile da chi, come me, è portatore di handicap. Il portellone è troppo in alto e inoltre bisogna passare una tessera il cui lettore è per noi inaccessibile. Si tratta di un atto di vera e propria discriminazione in quanto ci costringe a rinunciare alla nostra autonomia obbligandoci a chiedere aiuto a familiari o a terze persone".

L’entrata a regime di questo nuovo sistema smart è molto recente: dal 5 febbraio, infatti, il centro storico ha detto addio al sistema di raccolta differenziata porta a porta lasciando spazio al modello informatizzato. Alle precedenti 6 eco-isole, infatti, già attive da poco più di un anno, se ne sono aggiunte 17 per un totale di 23 cassonetti intelligenti all’interno della zona a traffico limitato. "Noi non ci arriviamo – protesta la vicepresidente di Piattaforma Solidale Enrichetta Gorgoroni - l’accesso per gettare i rifiuti è troppo in alto e l’accesso è letteralmente sopra la mia testa, io gli passo sotto. Per chi non riesce ad alzare le braccia sono proibitivi".

“Hanno tolto diversi parcheggi – incalza un lettore che, in una nota indirizzata alla redazione del Carlino, esprime il proprio dissenso, e non sono di facile accesso nemmeno per gli anziani. Chiedo se abbiano pensato ad una raccolta che venga incontro alle esigenze dei più fragili".

"La sperimentazione è andata bene – spiegava il sindaco in occasione della presentazione del

nuovo modello di raccolta. Siamo una città che investe sempre più sulla bellezza, quindi saranno cassonetti nuovi, intelligenti, di design, tra i più belli d’Italia. Perfettamente in armonia con il centro storico, che in occasione dell’anno della Capitale italiana della cultura sarà ancora più organizzato e pulito".

Ma i cassonetti non sono l’unica nota dolente segnalata dall’associazione Piattaforma Solidale: "Anche i bancomat sono inutilizzabili per noi – incalza la vice presidente Gorgoroni - noi che siamo in carrozzina arriviamo appena alla consolle ma non al tasto “invia” che si trova in alto di fianco al monitor. E’ una mancanza di rispetto".